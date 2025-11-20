Ludwigshafen – Stempel sammeln und Gutscheine im Wert von 1000 Euro zu gewinnen – Weihnachtsstempeln mit „Schmagges“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Stempel sammeln und gewinnen – dass können die Kunden auch dieses Jahr wieder bei der Weihnachtsstempelaktion mit Schmagges e.V. „Alle Kunden können bei unserem attraktiven Stempel-Gewinnspiel teilnehmen und tolle Preise gewinnen“, so Marion Schleicher-Frank, die Vorsitzende des Schifferstadter Gewerbevereins. Mitmachen kann jeder, der fünf verschiedene Stempel von Schmagges-Mitgliedsbetrieben bis Ende des Jahres gesammelt hat und die Stempelkarte ausgefüllt abgibt. Wichtig ist dem Verein vor allem, dass ein Stempel an keinen Mindestumsatz gebunden ist. „Wir möchten, dass in der Advents- und Weihnachtszeit viele Kunden, Bürger und Gäste unsere Betriebe besuchen und sich von der Leistungsfähigkeit unseres Schifferstadter Gewerbes überzeugen können – und ganz ohne Kaufverpflichtung belohnt werden“, heißt es seitens des Vereins. Das bedeutet: einfach ein Geschäft, Berater, Handwerker oder Dienstleister

von Schmagges besuchen, Stempel abholen und attraktive Preise gewinnen. Die Preise können sich sehen lassen: Als 1. Preis winkt z.B. ein 200 Euro Einkaufsgutschein von Schmagges. Insgesamt gibt es zehn Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro zu gewinnen. Sie können in fast 30 Betrieben eingelöst werden. Es lohnt sich also auf alle Fälle bei den Betrieben vorbeizuschauen und sich einen Stempel abzuholen. Die Stempelkarten gibt es ab sofort bei allen Schmagges-Mitgliedsbetrieben, wie Einzelhändlern, Restaurants, Cafés, Handwerker, Dienstleister oder Banken. Die ausgefüllten Stempelkarten können bei den Schmagges-Mitgliedern und auch im Rathaus abgegeben werden. Gesammelt werden

kann bis Ende des Jahres.

Schmagges wünscht viel Glück

