Ludwigshafen – Nachtrag Tötungsdelikt in Gartenstadt: 39-Jähriger in Untersuchungshaft – Ermittlungen dauern an

Ludwigshafen / Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nach einem Tötungsdelikt an einer 37-jährigen Frau ermitteln weiterhin die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen. Gegen den Ehemann der Getöteten wurde bereits am 3. November 2025 ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen. Eine endgültige rechtliche Bewertung steht jedoch noch aus, da die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind.

Aktueller Stand der Ermittlungen:

Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Mann seine Ehefrau im gemeinsamen Wohnzimmer angegriffen und mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben. Welche Hintergründe der Tat zugrunde liegen könnten, ist weiterhin offen. Insbesondere die Frage, wie sich die Beziehung des Paares in den Wochen und Monaten vor dem Vorfall entwickelte und ob dem Angriff ein Streit vorausging, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Zur Aufklärung des Geschehens wertet die Polizei kriminaltechnisch gesicherte Spuren sowie Mobiltelefone aus. Zudem werden zahlreiche Zeugen befragt, um ein möglichst umfassendes Bild der Ereignisse zu erhalten. Erst nach Abschluss dieser Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft eine abschließende Einschätzung des Tatgeschehens vornehmen können.

In der Vergangenheit ist ein Verfahren im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zwischen den Eheleuten aktenkundig.

Im Jahr 2023 hatte die Getötete ihren Ehemann angezeigt. Er habe sie damals mit einer Holzbox auf den Kopf geschlagen.

Die Bekämpfung von häuslicher Gewalt und die Verhinderung von möglichen Gewalteskalationen ist ein Schwerpunkt polizeilicher Arbeit. Die Polizei geht in solchen Fällen nach einem standardisierten und wissenschaftlich fundierten Ablauf vor. Hierzu zählen die separierte Befragung der Betroffenen, eine systematische Gefährdungseinschätzung anhand eines Fragebogens sowie das Vermittlungsangebot an Hilfs- und Beratungseinrichtungen. Zum Schutz der Betroffenen kann die Polizei zudem die Gewalt ausübende Person zeitlich befristet aus der Wohnung verweisen, ihr die Kontaktaufnahme zum Opfer und den Aufenthalt an bestimmten Orten verbieten.

In dem Fall von häuslicher Gewalt im Jahr 2023 ergab die systematische Gefährdungseinschätzung eine sogenannte schwankende Gefährdung (niedrigstes Risiko). Zum Schutz der Frau hatte die Polizei eine Verfügung erlassen und den Mann für 10 Tage der Wohnung verwiesen sowie ein Kontakt- und Näherungsverbot angeordnet. Auch eine so genannte Gefährderansprache war durchgeführt worden. Zudem wurden die Daten der Geschädigten mit ihrem Einverständnis an die Interventionsstelle Ludwigshafen weitergeleitet, welche mit Betroffenen von häuslicher Gewalt Kontakt aufnimmt, um sie nach einer Tat zu beraten und zu unterstützen.

Die zwischenzeitlich Verstorbene hatte sodann im Verlauf des Verfahrens geäußert, dass sie kein Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung habe und auch keine Aussage bei der Polizei machen werde. Sie habe Kontakt zur Interventionsstelle aufgenommen, aber keinen Beratungs- und Unterstützungsbedarf mehr.

Das Strafverfahren wurde in der Folge gerichtlich gem. § 153 Absatz 2 StPO eingestellt. Der Beschuldigte hatte zuvor auch einen sozialen Trainingskurs „Contra Häusliche Gewalt“ abgeschlossen. Seit dieser Tat wurde der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) oder der Polizei kein weiterer Fall der häuslichen Gewalt in der Beziehung bekannt.

Quelle Staatsanwaltschaft Frankenthal

Polizei Ludwigshafen

