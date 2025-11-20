Ludwigshafen – Internationales Frauenfrühstück – Opferberatung der Polizei informiert beim Internationalen Frauentreff zum Thema Gewalt gegen Frauen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Sie kann sich in Demütigungen, Beleidigungen, Einschüchterungen, körperlichen Angriffen oder sexuellen Übergriffen äußern. Oft schweigen die betroffenen Frauen aus Scham, Hilflosigkeit, Angst oder weil sie Schuldgefühle haben. Aber auch das Umfeld sieht oftmals weg, z.B. die Nachbarn. Welche Formen von Gewalt gegen Frauen gibt es? Wie kann man sich gegen diese Gewalt schützen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet unsere Opferberaterin der Polizei, Jana Mohr, praxisnah und verständlich beim internationalen Frauenfrühstück. Die Veranstaltung wird von der Stadt Ludwigshafen organisiert und findet am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dem 25. November 2025, um 10 Uhr, beim Internationalen Frauentreff (Bismarckstraße 70 in 67059 Ludwigshafen) statt. Eingeladen sind alle Frauen unabhängig von ihrer Herkunft, Weltanschauung oder Religion. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Interessierte, die nicht zu der Veranstaltung kommen können, empfehlen wir unseren Podcast „EINFACH.SICHER“: https://s.rlp.de/DbLxkZa . In Folge 2 informieren unsere Experten über das wichtige Thema Gewalt gegen Frauen und geben wertvolle Präventionshinweise.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 13:46