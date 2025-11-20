Ludwigshafen – Betrügerischer Anruf

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag (19.11.2025), gegen 13:30 Uhr, erhielt ein 81-jähriger Mann aus Ludwigshafen einen Schockanruf, bei dem ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter eine verdächtige Abbuchung vom Konto des 81-Jährigen feststellte. Um die vermeintliche Fremdabbuchung zu überprüfen, kam ein Mitarbeiter der Sparkasse mit einem Kartenlesegerät in die Wohnung des Seniors, wo dieser seine Bankkarte und seine PIN übergab. Erst im Nachhinein stellte der Mann fest, dass Abbuchungen in Höhe von insgesamt 2.100 Euro von seinem Konto getätigt wurden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

– Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 11:37