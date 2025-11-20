Landau – Übergriff im Ostring: Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Landau/südliche Weinstraße – Am Mittwoch, den 19. November 2025, gegen 17:20 Uhr, beobachtete ein 40-jähriger Mann zwei männliche Personen, die sich im Ostring in Landau aufdringlich gegenüber zwei Frauen verhielten. Der Zeuge ging dazwischen und forderte die Männer auf, ihr Verhalten zu stoppen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 40-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnte die beiden Verdächtigen noch in der Nähe des Tatorts stellen. Sie wurden kontrolliert und werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Zeugen gesucht: Hinweise zur Tat und den Tätern

Die Polizei Landau bittet um Hinweise von weiteren Zeugen, die den Vorfall im Ostring gesehen haben. Auch Informationen über das Verhalten der Verdächtigen vor oder nach der Tat sind für die Ermittlungen von Interesse. Die Polizei Landau bedankt sich für jede Unterstützung bei der Aufklärung dieses Vorfalls.

Zeugen können sich telefonisch unter 06341-287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 08:57