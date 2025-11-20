Landau in der Pfalz – Demonstranten blockieren Polizeidienststelle

Landau in der Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.11.2025 gegen 12:00 Uhr, versammelten sich mehrere Demonstranten vor der Polizeidienststelle in der Paul-von-Denis-Straße in Landau und äußerten lautstark ihren Unmut gegen die geplante Abschiebung eines 29-jährigen Aserbaidschaners. Der Mann wurde zuvor von der Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Landau zur Polizeidienststelle verbracht, wo im Vorfeld der Abschiebung eine ärztliche Untersuchung stattfinden sollte. Die Demonstranten, deren Zahl in der Spitze auf rund 30 Personen angewachsen ist, blockierten beide Ein/-Ausfahren der Polizeidienststelle mit Absperrbarken der vor Ort eingerichteten Baustelle und forderten die Freilassung des 29-Jährigen. Nach Hinzuziehung weiterer Kräfte wurden die Hindernisse zur Seite geräumt und die Demonstranten auf die gegenüberliegende Straßenseite bewegt, so dass die Einsatzfahrzeuge wieder ungehindert Ein- und Ausfahren konnten. Die Versammlung löste sich um 13:15 Uhr vollständig auf. Zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei kam es nicht. Neben der Prüfung von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz werden u.a. Verfahren wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 15:43