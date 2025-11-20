Landau – Hier wächst Zukunft: Gewerbegebiet D12 erweitert Wirtschaftsstandort Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Landau wächst – auch als Wirtschaftsstandort: Nach den beiden erfolgreich umgesetzten Gewerbegebieten D9 und D10 im Gewerbepark „Am Messegelände“ in der Gemarkung Queichheim wird dort jetzt das neue Gewerbegebiet D12 erschlossen. Nach rund acht Jahren Vorbereitung können die Arbeiten auf dem Gelände beginnen. Nun fand der offizielle Startschuss mit einer kleinen Feierstunde mit Spatenstich statt. Im Frühjahr 2026 beginnt anschließend die Vermarktung der Gewerbeflächen. „Die Stadt Landau ist vitales Zentrum der Wirtschaftsregion Südpfalz und zählt zu den wirtschaftlich dynamischsten und zukunftsträchtigsten Regionen im südlichen Rheinland-Pfalz. Die Nähe zur Technologieregion Karlsruhe und zum Elsass und die Tatsache, dass Landau zur Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar gehört, erweisen sich als enorme Standortvorteile. Diese können wir mit dem Gewerbegebiet D12 nun noch weiter ausbauen“, freut sich Bürgermeister Lukas Hartmann über die Erweiterung des Gewerbeparks „Am Messegelände“. Im Sommer 2017 stellte der Stadtrat mit dem entsprechenden Beschluss die Weichen für die Ausweisung des neuen Gewerbegebiets D12. Anschließend folgten eine Reihe von Vorarbeiten zur Erstellung des Bebauungsplanes, zum Führen von Entschädigungsverhandlungen, zu Eigentümergesprächen sowie zu

einer vom Vermessungs- und Katasteramt Landau durchgeführten Baulandumlegung. Nun konnten diese Vorarbeiten abgeschlossen und der

Startschuss für die Erschließungsarbeiten gegeben werden.

Die Erweiterung des Gewerbeparks umfasst eine Bruttofläche von 35 ha und eine Nettobaufläche von 23 ha bei einem Investitionsvolumen durch die Stadt von rund 30 Millionen Euro. Geografisch gesehen liegt das D12 zwischen dem nördlich gelegenen D10 und dem westlich angrenzenden D9. Östlich wird das D12 durch die A 65 sowie im südlichen Bereich durch die stillgelegte Bahnstrecke von Landau in Richtung Mörlheim beschränkt.

Der Gewerbepark „Am Messegelände“ bietet durch seine ansprechende, moderne und hochwertige Entwicklung mit einem breiten Branchenmix, der

hervorragenden Infrastrukturanbindung sowie seinem einzigartigen Grünzug, welcher im D12 fortgeführt wird, ideale Ansiedlungsbedingungen für

Unternehmen jeder Größe. Die Nutzungs- und Rahmenkonzeption sichert langfristigen Werterhalt und hohe Investitionssicherheit. Bildunterschrift: Mit einer kleinen Feierstunde mit Spatenstich begannen jetzt offiziell die Erschließungsarbeiten des neuen Gewerbegebiets D12 im Gewerbepark „Am Messegelände“.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 11:01