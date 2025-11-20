Hockenheim – Fitness neu erleben Start der „Fit-Factory“ in Hockenheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit September ist die „Fit-Factory“ in Hockenheim am Start und bietet ein großes Angebot für Fitnessbegeisterte und Gesundheitsbewusste. Auf rund 1.000 Quadratmetern warten ein Gerätepark mit rund 60 Maschinen der neuesten Generation, Functional- und Freihantelbereiche, ein Saunabereich, eine Lounge-Area mit Barista-Feeling und eine Eiweißshake-Maschine auf die Besucherinnen und Besucher. Oberbürgermeister Marcus Zeitler konnte sich jetzt vom attraktiven Angebot überzeugen und wünschte dem Team um Studioleiter Robin Zahn einen guten Start: „Ich finde es immer wieder klasse, wenn junge, motivierte Menschen voller Überzeugung ihre Interessen und Fähigkeiten in einem eigenen Unternehmen umsetzen.“ Trainiert werden kann täglich von 6 bis 23 Uhr. Der Zutritt erfolgt bequem über ein Self-Check-In-System, das Studio ist videoüberwacht. Parkplätze stehen direkt vor dem Gebäude in der Duttweiler Straße 8 zur Verfügung.
Bild: Stadtverwaltung Hockenheim
Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 10:27