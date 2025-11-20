Heppenheim – Ensembles der Musikschule musizieren zum 2. Advent

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Sinfonieorchester, das Blockflötenensemble „Flautemus“, die Junior Bigband, das Blasorchester in Kooperation mit der Bläserwerkstatt Bergstraße, sowie verschiedene Solisten präsentieren stimmungsvolle Weihnachtsmusik – teilweise in swingenden Arrangements oder mit lateinamerikanischen Einflüssen. Der Eintritt ist frei.
Sonntag 07.12.25
17:00 Uhr / Einlass 16:30 Uhr
Christuskirche, Theodor-Storm-Str. 10, Heppenheim
Eintritt frei
Quelle: Stadt Heppenheim
