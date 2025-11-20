Heidelberg – Update: Fernwärme unterbrochen – Hintergrund: Transportleitung von Mannheim beschädigt

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch, den 19. November 2025, am Nachmittag zu einer schweren Beschädigung einer Transportleitung von Mannheim Richtung Schwetzingen und Eppelheim sowie Heidelberg. Ein Bagger hatte die Leitung massiv beschädigt.

Update:

Der Umfang der Beschädigung an der Fernwärmeleitung durch Bauarbeiten einer externen Firma erwies sich größer als zunächst eingeschätzt. Es wurden sowohl der Vor- als auch der Rücklauf der Leitung in Richtung Heidelberg und Schwetzingen beschädigt. Die Abstellung der Leitung konnte – nicht wie zunächst geplant – um 21 Uhr, sondern erst gegen Mitternacht erfolgen. Danach begann die Freilegung der Leitung. Aktuell laufen unter Hochdruck die Reparaturarbeiten. Die Fernwärmeversorgung ist derzeit in weiten Teilen von Heidelberg und in Schwetzingen unterbrochen. In Mannheim, Brühl, Ketsch und Speyer ist die Fernwärmeversorgung sichergestellt. MVV Netze geht davon aus, dass die Fernwärmeversorgung für Heidelberg und Schwetzingen voraussichtlich im Laufe des heutigen Vormittags wieder hergestellt werden kann. Bis die Haushalte dort wieder mit Wärme versorgt sind, wird es ab dann jedoch noch einige Stunden dauern. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Quelle MVV

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 08:29