Heidelberg – Hauptbahnhof: Fußweg an der Kurfürsten-Anlage wird aufgrund von Bauarbeiten umgeleitet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Aufgrund der Bauarbeiten am neuen Fahrradparkhaus am Heidelberger Hauptbahnhof gibt es ab Mittwoch, 26. November 2025, Einschränkungen für Fußgängerinnen und Fußgänger in der Kurfürsten-Anlage. Auf der Straßenseite zwischen Bahnhofseingang und Intercity-Hotel kann der Gehweg aufgrund einer Sperrung nicht durchgängig genutzt werden. Die Umleitung führt über die gegenüberliegende Straßenseite. Die Stadtverwaltung bittet darum, diese Umleitung zu nutzen und nicht auf die Straßenbahngleise auszuweichen.

Als Ersatz für die wegfallenden Fahrradparkplätze an der Kurfürsten-Anlage hat die Stadt bereits im Frühjahr 2025 auf der gegenüberliegenden Straßenseite rund 240 neue Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Diese befinden sich am Bildungszentrum F+U an der Ecke Kurfürsten-Anlage und Karl-Metz-Straße, rund 100 Meter vom Bahnhofseingang entfernt. Weitere Stellplätze gibt es an der Ecke Kurfürsten-Anlage/Lessingstraße gegenüber des Bahnhofsvorplatzes.

Neues Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof: drei Viertel der Kosten gefördert

Mit dem Neubau des Fahrradparkhauses an der Kurfürsten-Anlage am Hauptbahnhof mit rund 800 Stellplätzen für alle Arten von Fahrrädern soll die Vielzahl an Fahrrädern am zentralen Bahnhofsvorplatz in geordnete Bahnen geleitet werden. Viele Pendelnde nutzen täglich den zentralen Abstellplatz direkt vor dem Bahnhofsgebäude, der mit rund 1.400 Abstellflächen seine volle Auslastung erreicht hat.

Das Land Baden-Württemberg fördert mit rund 6,8 Millionen Euro etwa drei Viertel der Kosten des Bauvorhabens. Das Projekt kostet insgesamt 9,4 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte den Bau im November 2023 mit großer Mehrheit beschlossen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant.

Ausbau der Radmobilität

Am Hauptbahnhof hin zur Bahnstadt gibt es unter dem Europaplatz bereits ein weiteres großes Fahrradparkhaus mit rund 1.000 öffentlichen Stellplätzen und 600 privaten Stellplätzen für angrenzende Firmen. Mit beiden Parkhäusern wird es künftig zu beiden Seiten des Hauptbahnhofs insgesamt knapp 2.400 öffentliche Stellplätze für Fahrräder geben. Das ist dringend nötig, da der Bedarf an Fahrradstellplätzen weiter ansteigen wird, wie Prognosen vorhersagen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 16:26