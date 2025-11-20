Heidelberg – Ein erfülltes Leben in der 3. Lebensphase

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Seminar am Abend des 28.11. und ganztägig am 29.11. mit dem Coach, Trainer und Unternehmensberater Norbert Büth entdecken Teilnehmende ihre inneren Bedürfnisse und Fähigkeiten, um Erfüllung in ihrem neuen Lebensabschnitt zu finden. Sie erhalten Klarheit über Ihre aktuelle Situation, Zielsetzungen und konkrete Handlungsoptionen. Durch ganzheitliche Ansätze aus dem Coaching und die Unterstützung in der Gruppe entstehen hierbei individuelle Lösungen.
Anmeldung bei der Volkshochschule bis 25. November unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 16:47