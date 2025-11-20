Grünstadt und Leiningerland – Einbruchschutzstreife

Grünstadt/Leiningerland/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern (19.11.25) waren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Dienstgebiet auf Einbruchschutzstreife unterwegs. Im Rahmen der Bestreifung der Wohngebiete konnten mehrere vollständig dunkle Wohnhäuser mit gekippten Fenstern sowie offene Garagentore festgestellt werden. Diese „Einladungen“ wurden mit anwesenden Bewohnern im Rahmen persönlicher Gespräche thematisiert.

Die Polizei rät:

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 15:13