Germersheim – Winzerinnen und Winzer im Austausch mit Landrat Martin Brandl Ideen für mehr Sichtbarkeit des Weinbaus im Kreis Germersheim



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat Martin Brandl hat sich in diesen Tagen mit 13 Winzerinnen und Winzern von acht Weingütern aus dem Landkreis Germersheim zu einem offenen Austausch getroffen.

Gastgeber war das Weingut Johler in Lustadt. Mit dabei war auch Kreisbeigeordnete Anette Kloos, zuständig für Tourismus und Wirtschaftsförderung. Im Mittelpunkt des Treffens standen Fragen zur künftigen Entwicklung des

Weinbaus im Kreis, zu touristischen Synergien sowie zu wirtschaftlichen Herausforderungen innerhalb

der Branche.

Diskutiert wurden unter anderem Ideen, wie die Bekanntheit des Weinbaus im Landkreis

Germersheim gesteigert werden kann. Weitere Themen waren die Verbindung von Wein und

Tourismus aus dem Kreis Germersheim, eine „Winzerwoche“ im Einzelhandel, Mindestlohnregelungen

in der Landwirtschaft und der Umgang mit Flächenreduzierungen infolge der aktuellen

Überproduktion.

„Unsere Winzerinnen und Winzer leisten einen wichtigen Beitrag für den ländlichen Raum und das

kulturelle Profil unseres Landkreises“, betonte Landrat Martin Brandl. „Es ist uns ein Anliegen,

gemeinsam Wege zu finden, wie wir den Weinbau im Kreis sichtbarer machen und mit touristischen

Angeboten stärker verknüpfen können.“ Kreisbeigeordnete Anette Kloos ergänzte: „Tourismus und

Wein gehören einfach zusammen. Wenn wir unsere regionalen Produkte und Gastgeber stärker

zusammenbringen, profitieren alle – Winzerbetriebe, Gastronomie und Gäste im Kreis gleichermaßen.“

Die Kreisverwaltung wird nun prüfen, wie sie die Winzerinnen und Winzer bei ihren Vorhaben

unterstützen kann. Ein Folgetermin wurde bereits zugesichert. Die Teilnehmenden lobten das

Interesse und die Gesprächsbereitschaft der Kreisspitze.

Quelle: Landkreis Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:16