Germersheim – Rekordbeteiligung beim „Weihnachtspäckchenkonvoi“

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landkreis Germersheim beendet die diesjährige Beteiligung am
„Weihnachtspäckchenkonvoi“ mit einem erfreulichen Rekordergebnis: Bürgerinnen und Bürger
aus dem gesamten Kreis haben weit mehr als 100 Päckchen gepackt und bei den
Sammelstellen abgegeben. Die liebevoll gestalteten Pakete machen sich nun auf den Weg zu
Kindern in Osteuropa, für die ein Weihnachtsgeschenk alles andere als selbstverständlich ist.
Landrat Martin Brandl dankt allen Beteiligten ausdrücklich: „Die große Spendenbereitschaft im
Landkreis Germersheim berührt mich sehr. Jede einzelne Spende zeigt, wie viel Mitgefühl und
Solidarität in unserer Region stecken.“ Brandl betont zugleich die Bedeutung der Aktion: „Mit
jedem Päckchen schenken wir nicht nur Spielsachen oder Kleidung, sondern vor allem
Aufmerksamkeit und Hoffnung. Das ist ein starkes Zeichen der Menschlichkeit – gerade in
Zeiten, in denen viele Menschen verunsichert sind.“
Organisiert wird die Aktion von der Vereinigung „Round Table“. Abgeholt wurden die Päckchen
unter anderem von Peter und Doris Wolters – beide über 80 Jahre alt – sowie Sabine Kissel, die
sich seit vielen Jahren in der Round-Table-Familie engagieren. „Ihr jahrzehntelanges,
verlässliches Engagement ist“, so Brandl, „ein Vorbild für gelebtes Ehrenamt und für all jene, die
sich bei uns in der Region tagtäglich für andere einsetzen“.
Der Landkreis Germersheim unterstützte die bundesweite Aktion auch in diesem Jahr wieder organisatorisch, unter
anderem durch die Annahme der Päckchen in der Kreisverwaltung. Dort wurden in den
vergangenen Wochen Geschenke und Geldspenden für den Transport gesammelt. Mit dem
Abschluss der Sammelphase geht der Dank der Kreisverwaltung an alle Kindergärten, Schulen,
Initiativen und Privatpersonen, die mitgeholfen haben, Kindern in Rumänien, Bulgarien,
Moldawien und der Ukraine zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.
Quelle: Kreisverwaltung Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:20