Frankenthal – Was wäre Frankenthal, die Kurpfalz, München und Bayern ohne Kurfürst Carl Theodor.



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Monatstreffen des Frankenthaler Altertumsvereins, am Dienstag,

dem 2. Dezember 2025, wird Bernd Leidig, der 1. Vorsitzende des Frankenthaler Altertumsverein, die Person Carl Theodor aus einer besonderen Perspektive in einem Bildvortrag beleuchten. „Liebling der Gnaden und des Glückes Wunder“

überschreibt er seine Biographische Betrachtung zu Kurfürst Carl Theodor von Pfalz-Bayern.



Außer unseren Mitgliedern heißen wir auch Gäste herzlich willkommen informiert der Altertumsverein.

Das Monatstreffen findet im Nebenzimmer des Restaurants „Zum Paradies“,

Meergartenweg 31, 67227 Frankenthal, statt. Wer etwas essen möchte kann bereits ab 17.00 Uhr in das Nebenzimmer kommen.

Beginn des Vortrags ist 19.00 Uhr.

Bildtext:

1) Sgrafitto mit dem Portrait von Kurfürst Carl Theodor über dem Standesamtserker am Rathaus Frankenthal (Bild: Werner Schäfer)

2) Die Kartusche befand sich über dem Eingang des alten Rathauses und ehrt den Stifter Carl Theodor. Heute befindet sie sich im Foyer des Rathauses (Bild: Werner Schäfer)

Quelle: Frankenthaler Altertumsverein

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:12