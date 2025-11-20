Edigheim – Handball: TV Edigheim empfängt HSG Grethen/Maxdorf – Heimspiel am Sonntag im Rabennest



Edigheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem wichtigen Auswärtserfolg in Niederfeld steht der TV Edigheim an

diesem Sonntag wieder vor heimischem Publikum auf der Platte.

Um 14:00 Uhr empfängt die Mannschaft im heimischen „Rabennest“ die HSG Grethen/Maxdorf, aktuell Tabellensiebter

der Liga mit 3:5 Punkten. Der TVE geht als Spitzenreiter in die Partie und möchte seine

Position an der Tabellenspitze weiter festigen.

Die Vorzeichen sind dennoch nicht ganz optimal: Josef Huppert wird krankheitsbedingt

ausfallen, Felix Kipper befindet sich weiterhin im Urlaub und hinter dem Einsatz von Niklas

Harambasić steht ein Fragezeichen. Der Rückraumspieler hatte sich im Topspiel am

vergangenen Wochenende bei einem Abwehrversuch eine Daumenverstauchung zugezogen.

Erst kurzfristig wird entschieden, ob er einsatzfähig sein wird.



Eine positive Nachricht gibt es hingegen: Simon Bauer wird wieder mit von der Partie sein.

Nach abgesessener Sperre kehrt der erfahrene Spieler zurück ins Team und soll für

zusätzliche Stabilität sorgen – sowohl in der Defensive als auch im Umschaltspiel.

Trotz der personellen Sorgen blickt man in Edigheim optimistisch auf die Begegnung. Der

Erfolg in Niederfeld hat Selbstvertrauen gegeben, und insbesondere im heimischen Umfeld

möchte der TVE erneut seine Stärken ausspielen. „Wir hoffen, dass die Zuschauer das

Rabennest wieder in einen stimmungsvollen Hexenkessel verwandeln“, heißt es aus

Vereinskreisen. Gegen die spielerisch variabel auftretende HSG Grethen/Maxdorf erwartet

die Mannschaft eine intensive und umkämpfte Partie.



Bereits vor dem Herrenspiel steht ein weiteres Duell auf dem Programm: Die weibliche D-

Jugend des TV Edigheim trifft im Rahmen der Oberliga auf die TSG Mainz-Bretzenheim.

Auch hier ist die Tabellensituation eindeutig. Edigheim belegt mit 8:2 Punkten den dritten

Platz, während die Gäste aus Mainz noch ohne Punktgewinn am Tabellenende stehen. Trotz

der klaren Ausgangslage erwarten die Trainer ein engagiertes und temporeiches Spiel beider

Teams. Anwurf ist hier um 11:45 Uhr.

Der TV Edigheim hofft auf zahlreiche Zuschauer, die beide Mannschaften unterstützen und

für einen stimmungsvollen Handballsonntag sorgen.

Bild 1: weibliche D-Jugend

Bild 2 : Niklas Harambasic

Bild 3: Simon Bauer

Quelle: TV Edigheim Handball

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:47