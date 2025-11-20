Edigheim – Handball: TV Edigheim empfängt HSG Grethen/Maxdorf – Heimspiel am Sonntag im Rabennest

Edigheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem wichtigen Auswärtserfolg in Niederfeld steht der TV Edigheim an
diesem Sonntag wieder vor heimischem Publikum auf der Platte.
Um 14:00 Uhr empfängt die Mannschaft im heimischen „Rabennest“ die HSG Grethen/Maxdorf, aktuell Tabellensiebter
der Liga mit 3:5 Punkten. Der TVE geht als Spitzenreiter in die Partie und möchte seine
Position an der Tabellenspitze weiter festigen.
Die Vorzeichen sind dennoch nicht ganz optimal: Josef Huppert wird krankheitsbedingt
ausfallen, Felix Kipper befindet sich weiterhin im Urlaub und hinter dem Einsatz von Niklas
Harambasić steht ein Fragezeichen. Der Rückraumspieler hatte sich im Topspiel am
vergangenen Wochenende bei einem Abwehrversuch eine Daumenverstauchung zugezogen.
Erst kurzfristig wird entschieden, ob er einsatzfähig sein wird.
Eine positive Nachricht gibt es hingegen: Simon Bauer wird wieder mit von der Partie sein.
Nach abgesessener Sperre kehrt der erfahrene Spieler zurück ins Team und soll für
zusätzliche Stabilität sorgen – sowohl in der Defensive als auch im Umschaltspiel.
Trotz der personellen Sorgen blickt man in Edigheim optimistisch auf die Begegnung. Der
Erfolg in Niederfeld hat Selbstvertrauen gegeben, und insbesondere im heimischen Umfeld
möchte der TVE erneut seine Stärken ausspielen. „Wir hoffen, dass die Zuschauer das
Rabennest wieder in einen stimmungsvollen Hexenkessel verwandeln“, heißt es aus
Vereinskreisen. Gegen die spielerisch variabel auftretende HSG Grethen/Maxdorf erwartet
die Mannschaft eine intensive und umkämpfte Partie.
Bereits vor dem Herrenspiel steht ein weiteres Duell auf dem Programm: Die weibliche D-
Jugend des TV Edigheim trifft im Rahmen der Oberliga auf die TSG Mainz-Bretzenheim.
Auch hier ist die Tabellensituation eindeutig. Edigheim belegt mit 8:2 Punkten den dritten
Platz, während die Gäste aus Mainz noch ohne Punktgewinn am Tabellenende stehen. Trotz
der klaren Ausgangslage erwarten die Trainer ein engagiertes und temporeiches Spiel beider
Teams. Anwurf ist hier um 11:45 Uhr.
Der TV Edigheim hofft auf zahlreiche Zuschauer, die beide Mannschaften unterstützen und
für einen stimmungsvollen Handballsonntag sorgen.
Bild 1: weibliche D-Jugend
Bild 2 : Niklas Harambasic
Bild 3: Simon Bauer
Quelle: TV Edigheim Handball
Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:47