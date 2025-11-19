Worms – VIDEO NACHTRAG – 3 Schwerverletzte nach Unfall auf der L523 darunter auch ein 6-Jähriger Junge – Straße wieder freigegeben

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem schweren Verkehrsunfall heute am Mittwoch (19.11.2025) auf der L523 bei Worms liegen inzwischen weitere Informationen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Autos in den Zusammenstoß verwickelt.

https://youtu.be/Vvr8udgC0HE

In einem der Fahrzeuge saß eine 26-jährige Autofahrerin gemeinsam mit zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren. Das zweite Fahrzeug wurde von einer 23-jährigen Frau gesteuert.

Bei dem Unfall wurden die 26-Jährige sowie der sechsjährige Junge schwer verletzt. Das vierjährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Auch die 23-jährige Fahrerin des zweiten Wagens musste mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen werden.

Zur Unterstützung der Angehörigen kam ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz.

Um den Unfallhergang genau zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Autos waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit; eines der Fahrzeuge musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten führte die Straßenmeisterei Reinigungsmaßnahmen an der Fahrbahn durch.

Die zuvor eingerichtete Vollsperrung der L523 ist inzwischen aufgehoben, der Verkehr fließt wieder normal. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizei Worms / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 15:07