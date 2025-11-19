  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.11.2025, 14:43 Uhr

Worms – VIDEO NACHTRAG – 3 Schwerverletzte nach Unfall auf der L523 darunter auch ein 6-Jähriger Junge – Straße wieder freigegeben

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem schweren Verkehrsunfall heute am Mittwoch (19.11.2025) auf der L523 bei Worms liegen inzwischen weitere Informationen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Autos in den Zusammenstoß verwickelt.

https://youtu.be/Vvr8udgC0HE

In einem der Fahrzeuge saß eine 26-jährige Autofahrerin gemeinsam mit zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren. Das zweite Fahrzeug wurde von einer 23-jährigen Frau gesteuert.

Bei dem Unfall wurden die 26-Jährige sowie der sechsjährige Junge schwer verletzt. Das vierjährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Auch die 23-jährige Fahrerin des zweiten Wagens musste mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen werden.

Zur Unterstützung der Angehörigen kam ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz.

Um den Unfallhergang genau zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Autos waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit; eines der Fahrzeuge musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten führte die Straßenmeisterei Reinigungsmaßnahmen an der Fahrbahn durch.

Die zuvor eingerichtete Vollsperrung der L523 ist inzwischen aufgehoben, der Verkehr fließt wieder normal. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizei Worms / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 15:07

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • >> zum Videocenter

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Frau bei Angriff schwer verletzt – 67-jähriger Tatverdächtiger in Haft

    • Mannheim – Frau bei Angriff schwer verletzt – 67-jähriger Tatverdächtiger in Haft
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In Mannheim ist am 18. November 2025 eine 63-jährige Frau bei einem gewalttätigen Angriff schwer verletzt worden. Ein 67-jähriger Italiener soll sie in der Freiburger Straße attackiert, mit dem Tod bedroht und zu Boden gerissen haben. Die Frau erlitt Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich. Passanten wurden durch ihre Schreie aufmerksam, woraufhin ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Parkstreit auf Spinelli: ideologisch motivierter Stadtplanung geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei!

    • Mannheim – Parkstreit auf Spinelli: ideologisch motivierter Stadtplanung geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei!
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Neubaugebiet Spinelli wurde als autoarmer „Modellstadtteil“ ohne Tiefgaragen und mit nur minimalen Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum konzipiert, obwohl ein ähnliches Konzept auf Franklin bereits zu massivem Unmut in der Bevölkerung geführt hatte, wobei dort zumindest noch Tiefgaragen den Bedarf der Anwohner decken. In Spinelli kochen jetzt die Emotionen hoch, auf ... Mehr lesen»

      • Mannheim – #A6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Richtungs-Fahrbahn vollgesperrt

    • Mannheim – #A6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Richtungs-Fahrbahn vollgesperrt
      Mannheim / A6 / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der Bundesautobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zu Ursache und genauerem Ablauf des Unfallgeschehens liegen bislang noch keine Informationen vor. Für ... Mehr lesen»

      • Gönnheim – Betrugsmasche im Zusammenhang mit angeblichen Krypto-Investitionen

    • Gönnheim – Betrugsmasche im Zusammenhang mit angeblichen Krypto-Investitionen
      Gönnheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 17.11.2025 wurde der Polizei in Bad Dürkheim ein Betrugsfall aus Gönnheim gemeldet. Ein älterer Mann war über eine Online-Plattform zur Investition in Kryptowährungen aufgefordert worden. In der Folge kam es zu mehreren Zahlungen, die angeblich der Kontoeröffnung und der späteren „Auszahlung“ eines ... Mehr lesen»

      • Neustadt – Deine Stadt. Dein Film. Deine Meinung.“ – Jugendforum lädt ins Kino ein

    • Neustadt – Deine Stadt. Dein Film. Deine Meinung.“ – Jugendforum lädt ins Kino ein
      Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sogar kostenloses Popcorn gibt’s, wenn das Team Jugendarbeit der Stadtverwaltung ins Roxy-Kino einlädt. Viel wichtiger aber: Nach dem Film „Sonne und Beton“ darf eifrig diskutiert werden: Über den Film, über Neustadt – und die Parallelen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Abteilung Jugendarbeit freut sich gemeinsam mit dem Jugendforum Neustadt, so viele ... Mehr lesen»

      • Ladenburg nach dem Krieg – Mit Zeitzeugen im Gespräch

    • Ladenburg nach dem Krieg – Mit Zeitzeugen im Gespräch
      Ladenburg / ;etropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg und der Heimatbund Ladenburg e.V. laden Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer interaktiven Veranstaltung ein. Unter dem Titel „Ladenburg nach dem Krieg – Mit Zeitzeugen im Gespräch“ berichten drei Ladenburger Zeitzeugen am Dienstag, 25. November 2025 um 14 Uhr im Domhof (Hauptstraße 9) von ihren persönlichen Erlebnissen ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Neues Stadtentwicklungskonzept Modell Räumliche Ordnung Zielbild 2040+ beschlossen

    • Mannheim – Neues Stadtentwicklungskonzept Modell Räumliche Ordnung Zielbild 2040+ beschlossen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der gemeinderätliche Ausschuss für Umwelt und Technik hat das Modell Räumliche Ordnung (MRO) Zielbild 2040+ als neues räumliches Stadtentwicklungskonzept der Stadt Mannheim beschlossen. Damit legt die Stadt die strategische Grundlage für die räumliche Entwicklung in den kommenden 15 Jahren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Stadtentwicklung im Bestand Das neue MRO richtet den ... Mehr lesen»

      • Mannheim – „Bandsupport Mannheim“ präsentiert Abschlusskonzert 2025

    • Mannheim – „Bandsupport Mannheim“ präsentiert Abschlusskonzert 2025
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Förderprogramm Bandsupport Mannheim lädt am Samstag, 29. November 2025, ab 19.30 Uhr zum Highlight des aktuellen Coachingjahres ein: Das Abschlusskonzert der dreizehnten Bandsupport-Generation findet im Jugendkulturzentrum forum, Neckarpromenade 46, statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das von der städtischen Jugendförderung geleitete Förderprogramm für Mannheimer Nachwuchs-Künstler*innen hat auch im Jahr 2025 fünf ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Medienmittwoch Ü50-Spezial: WLAN, Router & mobiles Internet verständlich erklärt

    • Mannheim – Medienmittwoch Ü50-Spezial: WLAN, Router & mobiles Internet verständlich erklärt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – LTE, Glasfaser oder 5G – die technischen Grundlagen von WLAN und mobilem Internet sind für viele Nutzer*innen nicht leicht nachvollziehbar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Senioren-Medienmentor Claus Bamberg vermittelt am Mittwoch, 26. November 2025, 17 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 grundlegendes Wissen über die Funktion von mobilen Verbindungen, Routern und ... Mehr lesen»

      • Worms – Schwere Kollision auf der L523 – Vier Personen in medizinischer Behandlung

    • Worms – Schwere Kollision auf der L523 – Vier Personen in medizinischer Behandlung
      Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Heute Morgen, gegen 07:06 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße L523 zwischen der Karl-Marx-Siedlung und der Anschlussstelle zur Bundesstraße B9, eine schwere Kollision, an der zwei Personenkraftwagen beteiligt waren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt vier Personen. Alle vier befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung. Die Kollisionsstelle ist ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com