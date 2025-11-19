Worms – Schwere Kollision auf der L523 – Vier Personen in medizinischer Behandlung

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Heute Morgen, gegen 07:06 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße L523 zwischen der Karl-Marx-Siedlung und der Anschlussstelle zur Bundesstraße B9, eine schwere Kollision, an der zwei Personenkraftwagen beteiligt waren.

In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt vier Personen. Alle vier befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung.



Die Kollisionsstelle ist aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen und der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Die Sperrung betrifft die L523 in beide Fahrtrichtungen im genannten Bereich.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Dauer der Vollsperrung ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache der Kollision aufgenommen. Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 10:59