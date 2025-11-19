Speyer – Einbruch in Pfarrheim

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Montag, den 17.11.2025, 22 Uhr auf Dienstag, den 18.11.2025, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Pfarrheim der evangelischen Kirche in der Theodor-Heuss-Straße ein. Im Inneren öffneten sie teilweise gewaltsam diverse Türen und beschädigten diese dadurch. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der entstandene Schaden auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Johanneskirche verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 10:15