Sinsheim – Weihnachtsmarkt 2025 – Sperrungen rund um das Veranstaltungsgelände

Sinsheim / Metropolregion-Rhein-Neckar(red/ak) – Der alljährliche Weihnachtsmarkt findet im Bereich des Kirchplatzes und der Bahnhofstraße am Samstag 29.11.2025 und Sonntag 30.11.2025 in Sinsheim statt. Im Interesse der Sicherheit der Besucher sind verkehrsrechtliche Maßnahmen erforderlich. In Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium Mannheim und dem Polizeirevier Sinsheim werden die folgenden verkehrsrechtlichen Maßnahmen angeordnet:

Sperrungen rund um das Veranstaltungsgelände

Aufgrund der Auf- und Abbauarbeiten werden die Zufahrten zum Kirchplatz bereits ab Donnerstag, 27.11.2025 bis einschließlich Montag, 01.12.2025 gesperrt.

Sperrung von Parkflächen / Haltverbote

Für die im Bereich des Kirchplatzes gelegenen ausgewiesenen Parkflächen gilt ab Donnerstag, 27. November Absolutes Halteverbot.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 18:06