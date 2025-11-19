Rhein-Pfalz-Kreis – Rathaus-Team mit Bürgermeister Stefan Veth bei Marathon von Joyce Hübner

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 14.30 Uhr war Weltklasse-Marathonläuferin Joyce Hübner bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel zwischen Rödersheim und Dannstadt in Richtung Schifferstadt unterwegs – zusammen mit Bürgermeister Stefan Veth und seinem Rathausteam, die Joyce Hübner auf dieser gut zehn Kilometer langen Etappe begleiteten.



Am 1.6.2025 ist die Ausnahmesportlerin gestartet, um in 16 Monaten und 495 Marathons an 495 Tagen 2059 deutsche Städte abzulaufen. Auf ihrer 21.000 Kilometer langen Route durchstreift sie mehrmals die Pfalz: am 15. November ab Hagenbach in der Südpfalz, einen Tag später unter anderem über Landau weiter an die Weinstraße nach Maikammer. Der heutige Lauf über Neustadt und Bad Dürkheim nach Schifferstadt ist ihr 171. Marathon. Am 19. November mit Speyer auf ihrer Etappe verlässt sie die Pfalz. Vorerst nur, denn am 30. März 2026 ist die Rückkehr geplant, mit Etappenziel Ludwigshafen, dann Frankenthal, Grünstadt nach Marnheim am Donnersberg. Mehr Infos auf https://joyce-huebner.com/staedtetrip-tabelle

