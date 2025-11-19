Neustadt – Deine Stadt. Dein Film. Deine Meinung.“ – Jugendforum lädt ins Kino ein

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sogar kostenloses Popcorn gibt’s, wenn das Team Jugendarbeit der Stadtverwaltung ins Roxy-Kino einlädt. Viel wichtiger aber: Nach dem Film „Sonne und Beton“ darf eifrig diskutiert werden: Über den Film, über Neustadt – und die Parallelen.

Die Abteilung Jugendarbeit freut sich gemeinsam mit dem Jugendforum Neustadt, so viele Jugendliche wie möglich zu diesem besonderen Kinoabend am Montag, 24. November, begrüßen zu dürfen. Los geht’s um 17 Uhr, Roxy-Kino, Konrad-Adenauer-Straße. Der Eintritt ist frei und neben dem Popcorn gibt’s auch Getränke – und die Möglichkeit, die eigene Meinung einzubringen.

Unter dem Motto „Deine Stadt. Dein Film. Deine Meinung.“ geht es darum, wie junge Menschen in Neustadt leben und was sie sich für ihre Stadt wünschen. Was läuft gut? Was fehlt? Welche Themen beschäftigen Jugendliche im Alltag?

Bevor der Film beginnt, können die Teilnehmenden über eine digitale Umfrage ihre Perspektiven, Wünsche und Ideen mitteilen – egal, ob es etwas um Freizeitangebote, Treffpunkte oder beispielsweise Alltagskonflikte geht. Die Ergebnisse dienen der Offenen Jugendarbeit als wichtige Grundlage, um Angebote, Projekte und Anlaufstellen noch besser an den Bedürfnissen junger Menschen auszurichten.

Diskussion auch über „Sonne und Beton“

Im Anschluss zeigt das Roxy-Kino den vielfach ausgezeichneten Film „Sonne und Beton“. Er erzählt eindrucksvoll und authentisch vom Aufwachsen zwischen Freundschaft, Herausforderungen und dem Zusammenhalt junger Menschen.

Eingeladen sind alle Jugendlichen ab 12 Jahren, die Lust haben, ihre Stadt aktiv mitzugestalten – und das ganz ohne langen Vortrag, dafür mit guter Stimmung im Kino.

Zum Hintergrund: Das Team Offene Jugendarbeit (TOJ) ist Teil des Jugendamts gehört zum Fachbereich Familie, Jugend und Soziales der Stadtverwaltung. Es umfasst die Jugendeinrichtungen Jugendc@fé, Jugendtreff West, die Gemeinwesenarbeit in Neustadt-Branchweiler, das Ferienhitsbüro, die Jugendarbeit Innenstadt und die Streetwork-Angebote. Durch die enge Vernetzung und den regelmäßigen Austausch aller Bereiche stellt das TOJ sicher, dass Kinder- und Jugendarbeit an allen Standorten stetig weiterentwickelt und optimal an die Bedürfnisse junger Menschen angepasst wird.

Quelle: Stadt Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 11:19