Mannheim – Neues Stadtentwicklungskonzept Modell Räumliche Ordnung Zielbild 2040+ beschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der gemeinderätliche Ausschuss für Umwelt und Technik hat das Modell Räumliche Ordnung (MRO) Zielbild 2040+ als neues räumliches Stadtentwicklungskonzept der Stadt Mannheim beschlossen. Damit legt die Stadt die strategische Grundlage für die räumliche Entwicklung in den kommenden 15 Jahren.

Stadtentwicklung im Bestand

Das neue MRO richtet den Blick auf die anstehenden Herausforderungen einer wachsenden und klimaneutralen Metropole. Nach der weitgehenden Entwicklung der Konversionsflächen liegt der Fokus künftig auf dem Bestand: auf Nachverdichtung, Funktionsmischung, Klimaanpassung und Aufwertung vorhandener Quartiere.

Baubürgermeister Ralf Eisenhauer betont: „Mit dem neuen Modell Räumliche Ordnung geben wir Mannheim ein starke räumliche Orientierung für die kommenden Jahre. Wir wollen die Stadt von innen heraus weiterentwickeln – kompakt, gemischt, klimaangepasst und lebenswert. Das MRO 2040+ zeigt, wie wir Wachstum und Nachhaltigkeit in Einklang bringen können.“

Leitlinien und Stadtsegmente

Das Zielbild 2040+ umfasst drei Bausteine: Querschnittsthemen, Stadtsegmente und das räumliche Gesamtbild.

Die vier integrierten Leitsätze – „Mannheim wächst im Inneren“, „Mannheim schafft gemischte und vernetzte Quartiere“, „Mannheim qualifiziert seine Wasserlagen“ und „Mannheim stärkt sein Freiraumnetz“ – geben die grobe Richtung für die räumliche Entwicklung vor.

In fünf sogenannten Stadtsegmenten wird das Konzept räumlich konkret: Von den Äußeren Landschaften über die Äußere Stadt, die Mittlere Stadt und die Innere Stadt bis hin zu den Quadraten werden die unterschiedlichen Stadträume beschrieben und ihre Entwicklungsschwerpunkte festgelegt – etwa die Stärkung von Stadtteilzentren, attraktive Wohnquartiere für alle Generationen oder die klimaangepasste Umgestaltung versiegelter Flächen.

Bewährtes Planungsinstrument mit neuer Perspektive

Das Modell Räumliche Ordnung hat in Mannheim eine lange Tradition: Seit seiner ersten Aufstellung 1992 dient es als Orientierungsrahmen und Abwägungsgrundlage für Bebauungspläne, Wettbewerbe und Standortentscheidungen. Mit der Neuauflage reagiert die Stadt auf aktuelle Herausforderungen und schafft ein Instrument, das Richtung und Leitplanken für die Stadtentwicklung bis 2040 bietet.

Weitere Informationen und die vollständige Broschüre zum MRO-Zielbild 2040+ finden Sie unter www.mannheim.de/mro

