Mannheim – Nachtrag – Auto gerät ins Schleudern: Großeinsatz nach Unfall auf der #A6

Mannheim, Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch Nachmittag der Bundesautobahn 6 in zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben schlug das Unglück gegen 14:35 Uhr zu, als ein Fahrzeug auf der mittleren Spur einen Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen einleitete – und dabei ein bereits dort befindliches Auto übersah. Das Fahrzeug touchierte das andere, wurde aus der mittleren Spur gerissen und quer über die Fahrbahnen geschleudert, bevor es schließlich auf der linken Spur gegen ein weiteres Fahrzeug prallte.

Zudem wurden herumfliegende Trümmerteile nach Angaben der Polizei von einem vierten Fahrzeug getroffen, das dem Unfall nachfolgte. Ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden, ist bislang noch unklar: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine gesicherten Angaben zum Verletzungsbild vor.

Der Verkehr wurde unmittelbar nach dem Crash über den sogenannten Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet – eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Mannheim blieb vorerst bestehen. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiteten vor Ort, um den Unfallhergang aufzuklären und die stark beschädigten Fahrzeuge zu bergen.

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 19:36