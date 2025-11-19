Mannheim – Medienmittwoch Ü50-Spezial: WLAN, Router & mobiles Internet verständlich erklärt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – LTE, Glasfaser oder 5G – die technischen Grundlagen von WLAN und mobilem Internet sind für viele Nutzer*innen nicht leicht nachvollziehbar.

Senioren-Medienmentor Claus Bamberg vermittelt

am Mittwoch, 26. November 2025, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

grundlegendes Wissen über die Funktion von mobilen Verbindungen, Routern und Repeatern.

Teilnehmende erfahren, wie sie ihre Empfangsqualität verbessern können – auch in Regionen mit schwacher Netzabdeckung – und welche Lösungen sich für den mobilen Internetzugang, beispielsweise im Urlaub, anbieten.

Neben anschaulichen Erklärungen bringt Claus Bamberg auch ein Demonstrations-Setup zur Veranschaulichung der Inhalte mit.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: 0621 293-8933 oder stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Senioren-Medienmentoren-Programms statt und wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg durchgeführt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 11:08