„Mannheim liest ein Buch“ in der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Das Stadtlese-Projekt „Mannheim liest ein Buch“ dreht sich im Jahr 2025 ganz um Paula Irmschlers Gegenwartsroman „Alles immer wegen damals“.

In der Stadtbibliothek Mannheim wird das Buch bei verschiedenen Leseformaten aufgegriffen.

So bietet Lektorin Manon Hopf

am Mittwoch, 26. November 2025, 18 bis 18:30 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 (2. OG)

eine kostenlose Feierabend-Buchsprechstunde zum Aktionsbuch an. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Der Lesezirkel des Fördervereins der Stadtteilbibliothek Herzogenried e.V. bespricht „Alles immer wegen damals“ bei seinem Treffen

am Donnerstag, 27. November 2025, 17:30 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Herzogenried, Herzogenriedstraße 50, 68169 Mannheim

und freut sich auf interessierte Teilnehmer*innen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter stadtbibliothek.herzogenried@mannheim.de oder 0621 293 5055 ist erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim

