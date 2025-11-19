Mannheim – Frau bei Angriff schwer verletzt – 67-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In Mannheim ist am 18. November 2025 eine 63-jährige Frau bei einem gewalttätigen Angriff schwer verletzt worden. Ein 67-jähriger Italiener soll sie in der Freiburger Straße attackiert, mit dem Tod bedroht und zu Boden gerissen haben.

Die Frau erlitt Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich. Passanten wurden durch ihre Schreie aufmerksam, woraufhin der mutmaßliche Täter zu Fuß flüchtete. Er wurde kurz darauf widerstandslos festgenommen.

Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 67-Jährigen erließ das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim:

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 16:10