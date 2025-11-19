  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – „Bandsupport Mannheim“ präsentiert Abschlusskonzert 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Förderprogramm Bandsupport Mannheim lädt am Samstag, 29. November 2025, ab 19.30 Uhr zum Highlight des aktuellen Coachingjahres ein: Das Abschlusskonzert der dreizehnten Bandsupport-Generation findet im Jugendkulturzentrum forum, Neckarpromenade 46, statt.

Das von der städtischen Jugendförderung geleitete Förderprogramm für Mannheimer Nachwuchs-Künstler*innen hat auch im Jahr 2025 fünf teilnehmende Bands und Solokünstler*innen gezielt auf ihrem musikalischen Werdegang begleitet und die Weichen für eine Zukunft im Musikbusiness gestellt. Im Fokus der Coachings standen dabei die Entfaltung und Professionalisierung der Künstler*innenidentität sowie das Vermitteln von umfassendem Know-how in den Bereichen Bühnenperformance, Recording, Booking und weiteren Musikbusiness-Themen. Wichtige Projektpartner in der Ausführung und Umsetzung sind dabei die städtische Musikschule und das Jugendkulturzentrum forum.

Beim diesjährigen Abschlusskonzert werden sich alle fünf Bands der aktuellen Generation live auf der Bühne präsentieren.

Einlass ist ab 19:00 Uhr, Beginn ab 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungsräume im Jugendkulturzentrum forum sind stufenlos über den unteren Eingang des Hauses erreichbar.

Fünf Bands und Solokünstler*innen präsentieren an diesem Abend ihr Können:

Joshua Caleb verbindet Indie und Hip-Hop mit tiefgründigen Lyrics. In seinen Live-Sets geht Joshua offen und aktiv auf sein Publikum zu, motiviert zum Mitsingen, Tanzen und zur Interaktion in Freestyles. Diese besondere Art, mit den Zuhörenden zu interagieren, schafft eine tiefere Verbindung.

Zwischen Umzugskisten und orangenem Lampenschein schreibt Elaj deutschen Indie-Pop über Tiramisu im Garten, Herzen in allen Aggregatszuständen und die große Verwirrung der frühen Zwanziger. Das ist Musik, die klingt, wie Grüntee schmeckt.

Zwischen Zerrissenheit, Liebe und Verzweiflung bewegt sich Still Searching. Auf der Suche nach Worten für unbeschreibbare Emotionen entstehen ihre poetischen Texte. Zusammen mit melodischen Gitarrenklängen ergibt dies melancholische Songs zum sich Wiederfinden und Mitfühlen.

Vier Persönlichkeiten, ein einzigartiger Sound: vielleichtliebermorgen. Mitten im Kreativkessel Mannheim ist eine Band entstanden, die Gegensätze zusammenführt und dabei etwas völlig Eigenes kreiert. Die Band schafft einen unverwechselbaren Mix aus Indie, Dream-Pop, Post-Punk und sogar einer Prise Rap.

Einprägsame Riffs, fetzige Harp-Soli und eine einzigartige rauchig-warme Stimme, das ist die Blues-Rock-Band The Paraberries. Mit ihren eigenen Songs und einer energiegeladenen Performance lassen sie die goldene Ära der Rockmusik im Stil der späten 60er Jahre in einer neuen Frische wieder aufblühen.

Hintergrund: Das Förderprogramm Bandsupport Mannheim startete im Jahr 2012 als gemeinsames Programm der Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt und des Kulturamtes der Stadt Mannheim. Langjährige Kooperationspartner sind die städtische Musikschule und das Jugendkulturzentrum forum. Das Programm wird finanziell vom Kulturamt der Stadt Mannheim und RegioNet unterstützt.

Hinweis an die Medien: Wir bitten um Ankündigung des Konzertes und freuen uns über Ihre Berichterstattung. Ton- und Bildaufnahmen sind möglich.

