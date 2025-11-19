Mannheim – #A6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Richtungs-Fahrbahn vollgesperrt

Mannheim / A6 / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der Bundesautobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell im Einsatz.

Zu Ursache und genauerem Ablauf des Unfallgeschehens liegen bislang noch keine Informationen vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Heilbronn → Mannheim vollständig gesperrt.

Verkehrsteilnehmende müssen derzeit mit erheblichen Behinderungen rechnen. Eine mögliche Umleitung ist eingerichtet; es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Weitere Details werden nachgereicht, sobald sie vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 15:23