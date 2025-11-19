Ludwigshafen – Roland Schimmelpfennig liest – „Sie wartet, aber sie weiß nicht auf wen“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einer Lesung aus seinem vielbeachteten Roman Sie wartet, aber sie weiß nicht auf wen gastiert der Autor Roland Schimmelpfennig am Donnerstag, 4.12.2025 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. Schimmelpfennig überträgt in seinem Roman Arthur Schnitzlers berühmten Reigen in die Ge­genwart. Auch dort begleiten wir zehn Liebespaare aus unterschiedlichen sozialen Schichten bei ihren flüchtigen Begegnungen, die immer im Geschlechtsverkehr enden. Von der Dirne über Soldaten, Stubenmädchen, Grafen, Eheleuten bis zu Schauspielerinnen und Dichtern erhalten wir bei Schnitzler Einblicke in die intimsten Momente der Wiener Gesellschaft des Fin de Siècle. Schimmelpfennig holt diesen Reigen, in dem immer ein Partner in der nächsten Szene ein neues Liebesobjekt gefunden hat, bis sich am Ende der Kreis schließt, mit großer Weitsicht und Sinn für die brutale Realität in die Gegenwart. Ein Soldat kehrt aus dem Krieg zurück und trifft auf dem Rummelplatz eine Frau, für die er einen riesigen gelben Stoffbären schießt. Ein Ehepaar trennt sich, während im Kinderzimmer die gemeinsame Tochter schläft. Später schlägt ein Filmproduzent einer Frau, die ein Mann ist, mit der Faust ins Gesicht. Anderswo küssen sich zwei über den Dächern der Stadt, und einen Kuss lang ist alles gut. In Aufbau und Personal nahe am Original, schimmern in allen geschilderten Situationen Begierde und Einsamkeit, die vergebliche Suche nach Nähe und der Verlust der eigenen Träume in unserer heutigen schnelllebigen Welt durch. In einem Rausch der Bilder und Emotionen erzählt der Autor von unserer Sehnsucht und Verlorenheit, von Liebe, Sex und Gewalt und der Flüchtigkeit unseres Glücks.

Die Lesung wird moderiert von der Autorin und Journalistin Shirin Sojitrawalla.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 17:57