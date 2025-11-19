Ludwigshafen – Hygiene-Smiley für mehr Transparenz – Einfacher Zugang zu Hygienedaten stärkt Verbraucherschutz und Vertrauen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine aktuelle Umfrage der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigt: Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher weiß nicht, dass die Ergebnisse zu Hygiene-Kontrollen in der Gastronomie öffentlich einsehbar sind. Die große Mehrheit wünscht sich eine leicht erkennbare Kennzeichnung – online oder direkt am Eingang der Lokale.

Zwar haben Verbraucher:innen grundsätzlich die Möglichkeit, die Ergebnisse von Hygienekontrollen von Betrieben auf Anfrage zu erfahren – doch nur wenige Menschen wissen davon. Denn: Die Anfrage ist oft mit erheblichem Aufwand verbunden. Kein Wunder, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung noch nie Einsicht in die Hygiene-Ergebnisse eines Gastronomiebetriebes genommen haben. Grund: 40 Prozent der Befragten war nicht bekannt, dass eine Einsicht möglich ist und 39 Prozent vertrauen darauf, dass in der Gastronomie Hygienestandards eingehalten werden.

Nur rund ein Viertel der Befragten haben bereits aktiv Hygieneergebnisse bei der amtlichen Lebensmittelüberwachung angefordert. Gleichzeitig sprechen sich gut drei Viertel dafür aus, dass die Ergebnisse direkt online oder am Restauranteingang sichtbar gemacht werden sollten. Sehr viele würden solche Informationen bei der Auswahl der Gastronomie berücksichtigen.

Forderungen für einen einfacheren Zugang zu Hygienedaten

Derzeit ist der Zugang zu den Ergebnissen für Hygiene-Kontrollen mit großem Aufwand verbunden. Um dies zu ändern, fordert die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die Einführung des Hygiene-Smileys. Der Hygiene-Smiley soll auf einen Blick zeigen, wie ein Gastronomiebetrieb bei der letzten Hygiene-Kontrolle abgeschnitten hat – klar erkennbar durch ein einfaches Ampelsystem mit Farben und/oder symbolischen Gesichtsausdrücken, die positive oder negative Bewertungen unmittelbar vermitteln.

Dieser gut sichtbare Smiley an Eingangstüren von Lokalen oder online soll Verbraucher:innen eine klare, leicht verständliche Orientierung bieten. Er soll zugleich ein Anreiz für Lebensmittelbetriebe sein, hohe Hygienestandards zu befolgen. Das stärkt das Vertrauen, da sich Gäste schneller gut informiert für ein Lokal entscheiden können.

Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 18:10