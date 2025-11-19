Ladenburg / ;etropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg und der Heimatbund Ladenburg e.V. laden Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer interaktiven Veranstaltung ein. Unter dem Titel „Ladenburg nach dem Krieg – Mit Zeitzeugen im Gespräch“ berichten drei Ladenburger Zeitzeugen am Dienstag, 25. November 2025 um 14 Uhr im Domhof (Hauptstraße 9) von ihren persönlichen Erlebnissen aus den Jahren nach 1945. Die Veranstaltung richtet sich bewusst auch an jüngere Generationen und ist eine von nur noch wenigen Chancen, direkt mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen. „Die Folgen von Krieg sind immer konkret. Jedoch können nur noch wenige aus persönlicher Betroffenheit über die Zeit nach 1945 berichten. Ich bin daher dankbar, dass wir mit Hermann Gärtner, Jürgen Müller und Paul Wolf drei Stimmen gewinnen konnten, die aus eigener Erfahrung darüber erzählen können.“, betont Bürgermeister Stefan Schmutz. Die Zeitzeugen geben Einblicke in den Alltag der Nachkriegsjahre, erzählen von Herausforderungen und Gemeinschaftssinn und beantworten Fragen aus dem Publikum. Interessierte sind eingeladen, persönliche Fotos oder Gegenstände aus der Zeit von 1945 bis 1960 mitzubringen. Diese können als Ausgangspunkt für Fragen und eigene Erinnerungen dienen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Ladenburg

