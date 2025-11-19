Heidelberg – Trans Day of Remembrance am 20. November – Stadt setzt Zeichen für Solidarität, Vielfalt und Gedenken

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 20. November 2025 begehen queere Communities weltweit den internationalen Gedenktag für die Opfer transfeindlicher Gewalt (Trans Day of Remembrance). Die Rainbow City Heidelberg erinnert an diesem Tag an die Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität diskriminiert, verletzt oder getötet wurden, und hisst als sichtbares Zeichen der Solidarität Flaggen der queeren Communities vor dem Rathaus.

Der Trans Day of Remembrance wurde 1999 in den USA ins Leben gerufen und macht seither weltweit auf Gewalt und Diskriminierung gegenüber trans* und nicht-binären Menschen aufmerksam. Er mahnt, die Rechte und die Sicherheit von trans* Menschen zu schützen und ihre Lebensrealitäten sichtbar zu machen.

Die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar begleiten den Gedenktag in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal mit einem vielfältigen Programm in den Städten Mannheim und Heidelberg. Noch bis zum 23. November 2025 laden zahlreiche Gruppen, Vereine und Institutionen zu Veranstaltungen rund um Sichtbarkeit, Erinnerung und Empowerment ein. Das Programm ist online abrufbar unter www.heidelberg.de/lsbtiq sowie auf Instagram unter @transaktionswochen.

Hintergrund

2025 feiert Heidelberg fünf Jahre Mitgliedschaft im internationalen Rainbow Cities Network (RCN). Das weltweite Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Städten, die sich für Akzeptanz, Gleichberechtigung und den Schutz queerer Menschen einsetzen. Damit unterstreicht Heidelberg sein dauerhaftes Engagement für eine offene, vielfältige und respektvolle Stadtgesellschaft.

