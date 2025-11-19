  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.11.2025, 18:27 Uhr

Heidelberg – Stadt zeigt Farbe: Pink Monday 2025 Marktplatz leuchtet für Vielfalt und Zusammenhalt!

Pink Monday mit Großem Fass auf dem Marktplatz. (c) Heidelberg Marketing, Foto Steffen Schmid

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, 1. Dezember 2025, findet ab 18 Uhr zum elften Mal der Pink Monday, der Kult-Abend des Heidelberger Weihnachtsmarktes, auf dem Marktplatz statt. Die Veranstaltung wird von
Bürgermeisterin Stefanie Jansen und Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, eröffnet. Ob Rathaus, Herkulesbrunnen oder die Heiliggeistkirche: Der Heidelberger Marktplatz erstrahlt an diesem Abend ganz in Pink, wenn sich die queere Community trifft, um mit den Weihnachtsmarktbesuchern den Pink Monday zu feiern, und die Beats von DJane Simoné laden zum Tanzen und Mitsingen ein. Im Mittelpunkt stehen das Zusammensein mit Freunden und Bekannten, gute Gespräche und natürlich das „Sehen und Gesehenwerden“. Der eigens für den Pink Monday kreierte „Pink Glühwein“ des Weinguts Adam Müller wird ebenso wieder erhältlich sein wie die Sonderedition der „Pink-Monday-Weihnachtstasse“ mit den beliebten Weihnachtsmännchen und -frauen, die längst zum Sammlerstück geworden ist. „An diesem besonderen Abend wärmt uns aber nicht nur der Pink Glühwein, sondern auch das gemeinsame Feiern von Solidarität, Vielfalt und Zusammenhalt“, sagt Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing.

In der Bürgerhütte auf dem Marktplatz präsentiert sich an diesem Tag die Aidshilfe Heidelberg – mit Gebasteltem, Gestricktem, leckeren Marmeladen und anderen Geschenkideen. Die Heiliggeistkirche öffnet abends ihre Pforten und lädt inmitten des Trubels zur Besinnlichkeit ein. Aus Solidarität mit der LGBT+-Community erstrahlt sie nicht nur außen, sondern auch innen, in leuchtendem Pink. Der Eintritt ist frei. Vor der Eröffnung des Pink Monday findet von 17 – 17.45 Uhr eine Advents-Andacht zum Pink Monday statt, deren Kollekte an die Aidshilfe Heidelberg geht. Ermöglicht und organisiert wird der Pink Monday von Heidelberg Marketing mit Unterstützung folgender Partner: Förderverein der Aidshilfe Heidelberg, Fahrwerk Ambient Marketing, Weingut Adam Müller und Heiliggeistkirche.

Über die Heidelberg Marketing GmbH
Die Heidelberg Marketing GmbH ist eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Stadt Heidelberg. Die Kernaufgabe der HeidelbergMarketing GmbH ist es, die Stadt Heidelberg national und international zu vermarkten und als globale Marke auf ausgesuchten Feldern klar zu positionieren. Zentrale Bereiche sind Tourismus und Kongresse ebenso wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Events und Einzelhandel. Darüber hinaus betreibt Heidelberg Marketing die Tourist Informationen und ist als Veranstalter sämtlicher Großevents wie Weihnachtsmarkt, Heidelberger Herbst, Heidelberger Weindorf und die Schlossbeleuchtungen etc. tätig. Heidelberg Marketing GmbH, Neuenheimer Landstraße 5, 69120 Heidelberg, www.heidelberg-marketing.de

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 18:27

﻿

