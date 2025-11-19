Heidelberg – Gemeinschaftlich Wohnen: Nächstes Treffen für Interessierte am Donnerstag, 27. November – Workshop über die Finanzierung von Bauvorhaben im Wohnprojekt HageButze in der Südstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg und hd_vernetzt, ein Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten, laden alle, die sich für gemeinschaftliches Wohnen interessieren, zum zweiten Vernetzungstreffen in diesem Jahr ein. Dieses findet am Donnerstag, 27. November 2025, 18 Uhr, im Rabatz statt, dem Veranstaltungsraum des Wohnprojekts Hagebutze, in der Rheinstraße 4 im Heidelberger Stadtteil Südstadt. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail an wohnprojekte@heidelberg.de bis Sonntag, 23. November 2025.

Mit dem Infoabend bieten Stadt und hd_vernetzt einen Treffpunkt für Menschen jeden Alters, die sich für gemeinschaftliches Wohnen begeistern. Diese können dort Ideen sammeln und Gleichgesinnte kennenlernen, die in Zukunft mit Menschen verschiedener Altersgruppen unter einem Dach leben möchten.

Schwerpunkte des Treffens am Donnerstag, 27. November, sind ein Workshop und ein Vortrag zur Finanzierung von Wohnprojekten. Diese sollen Interessierten eine erste Orientierung für die finanzielle Umsetzung ihres Bauvorhabens geben. Referentin ist Beate Steinbach, Moderatorin und Fachfrau für Gemeinschaftliches Wohnen aus Frankfurt. Weitere Netzwerktreffen mit Informationen zu verschiedenen Bausteinen für die Umsetzung eines Wohnprojekts sollen folgen. Das erste Treffen in diesem Jahr hatte im Mai 2025 im Collegium Academicum stattgefunden mit rund 50 Gästen.

Über 400 Menschen leben in Heidelberger Wohnprojekten

Gemeinschaftliches Wohnen ist eine Lebensform, die immer beliebter wird: In Heidelberg gibt es derzeit elf Wohnprojekte, in denen über 400 Erwachsene und Kinder leben. Die meisten davon befinden sich in der Südstadt. Dort wird in Zukunft auch das Wohnprojekt ParaSol umgesetzt, dessen Gebäude kürzlich offiziell übergeben wurde. Wer zu der Veranstaltung und weiteren Themen rund um Wohnprojekte informiert werden möchte, kann sich unter www.heidelberg.de/wohnen > Wohnplattform > Gemeinschaftliches Wohnen auf der Interessiertenliste anmelden. Dort finden sich auch weitere Informationen.

Quelle: Stadt Heidelberg

