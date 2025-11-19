Heidelberg – Abfallkalender 2026 steht ab sofort online bereit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der aktuelle Abfallkalender für das Jahr 2026 kann ab sofort als PDF auf der Webseite der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg unter www.asz.heidelberg.de/abfallkalender heruntergeladen werden. Praktisch dabei: Für jeden Stadtteil gibt es eine eigene Version, die sämtliche relevanten Abholtermine sowie Hinweise zu Abfallentsorgung und Recyclinghöfen enthält.

Digitale Services rund um den Abfallkalender

Die ASZ Heidelberg stellt mehrere Online-Angebote als Ergänzung zur gedruckten Version bereit:

• Persönliche Abfuhrübersicht: Über den digitalen Abfallkalender unter abfallkalender.heidelberg.de können die Entsorgungstermine individuell für jede Adresse angezeigt werden. Dieser persönliche Kalender lässt sich sowohl in gängige digitale Kalender importieren als auch bei Bedarf ausdrucken.

• Apps: Der Abfallkalender ist zudem in der städtischen App „meinHeidelberg“ sowie in der Stadtwerke-App „für dich“ abrufbar. Beide Anwendungen sind kostenlos im Google Play Store (Android) und im App Store (iOS) verfügbar.

Alle digitalen Angebote werden zum 1. Januar 2026 auf den neuesten Stand gebracht.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 18:49