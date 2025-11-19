Gönnheim – Betrugsmasche im Zusammenhang mit angeblichen Krypto-Investitionen

Gönnheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 17.11.2025 wurde der Polizei in Bad Dürkheim ein Betrugsfall aus Gönnheim gemeldet. Ein älterer Mann war über eine Online-Plattform zur Investition in Kryptowährungen aufgefordert worden. In der Folge kam es zu mehreren Zahlungen, die angeblich der Kontoeröffnung und der späteren „Auszahlung“ eines vermeintlichen Guthabens dienen sollten. Der Geschädigte überwies insgesamt über 5000 Euro, bevor der Betrug erkannt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ihre Polizei rät, seien Sie skeptisch bei unerwarteten Anlageangeboten, besonders im Bereich Kryptowährungen. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Zugangsdaten an Unbekannte weiter. Tätigen Sie keine Zahlungen über Links aus E-Mails oder Nachrichten. Prüfen Sie Anbieter immer über offizielle Webseiten oder unabhängige Quellen.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Zuletzt aktualisiert am 19. November 2025, 12:02