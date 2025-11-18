Sinsheim – Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Hinweise

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend ist in der Talblickstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 17:30 und 20:40 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu den Räumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Bereiche und nahmen unter anderem Bargeld sowie Schmuck an sich. Anschließend entkamen die Unbekannten unerkannt.

Wie hoch der entstandene Schaden insgesamt ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg – Ermittlungsgruppe Eigentum – hat die weiteren Untersuchungen übernommen.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621 / 174-4444 entgegen.

Quelle: Polizei Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 10:32