18.11.2025, 11:04 Uhr

Mannheim – Nach Auffahrunfall schwangere Unfallbeteiligte zur Untersuchung in Klinik

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Montagmorgen um 08:50 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Augustaanlage entlang. Als eine vorausfahrende 29- Jährige ihren Hyundai abrupt abbremsen musste, erkannte der 47-Jährige die Situation zu spät und fuhr dem Hyundai hinten auf. Da die schwangere 29-Jährige nach dem Zusammenstoß Schmerzen im Bauch verspürte, wurde sie zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Hyundai konnte durch einen Angehörigen der 29-Jährigen von der Unfallstelle weggefahren werden. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 11:04

      Landau – 20-jähriger in Göcklingen außer Rand und Band

    • Landau – 20-jähriger in Göcklingen außer Rand und Band
      Göcklingen / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 17.11.2025 wurde gegen 21:40 Uhr eine Schlägerei in Göcklingen in der Steinstraße gemeldet. Vor Ort konnte ein 20-Jähriger angetroffen werden, welcher sich äußerst aggressiv zeigte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zunächst beleidigte er die Polizeibeamten durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Auch spuckte er in deren Richtung ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Hinweise

    • Sinsheim – Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Hinweise
      Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend ist in der Talblickstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 17:30 und 20:40 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu den Räumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Bereiche und nahmen unter anderem Bargeld sowie Schmuck an sich. Anschließend entkamen die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – FWG : Gartenstadt braucht endlich Lösungen für Verkehrslärm und Lebensqualität

    • Ludwigshafen – FWG : Gartenstadt braucht endlich Lösungen für Verkehrslärm und Lebensqualität
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freie Wählergruppe (FWG) Ludwigshafen begrüßt, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner der Leininger Straße nun öffentlich gegen die unerträgliche Belastung durch Verkehrslärm und Feinstaub wehren. Die Beschwerde zeigt: Die FWG lag mit ihrem Antrag richtig. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bereits im September 2024 hatte die FWG im Ortsbeirat Gartenstadt einen Antrag eingebracht, ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Dämmerumzug feiert stimmungsvollen Auftakt der fünften Jahreszeit

    • Ludwigshafen – Dämmerumzug feiert stimmungsvollen Auftakt der fünften Jahreszeit
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 15. November, zog der Dämmerumzug zum bereits 13. Mal durch die Innenstadt und verwandelte die Straßen in ein farbenfrohes Spektakel. Organisiert von den Huddelschnuddlern und dem Großen Rat, lockte der Umzug zahlreiche Guggemusiker und Karnevalisten an, die mit lautstarken Rhythmen und bunten Kostümen für ausgelassene Stimmung sorgten. Entlang der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – DKFZ: Wie Schmerzmittel Blutarmut bei Krebspatienten begünstigen können

    • Heidelberg – DKFZ: Wie Schmerzmittel Blutarmut bei Krebspatienten begünstigen können
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Forschende vom Deutschen Krebsforschungszentrum und der Universität Freiburg zeigen, wie bestimmte Schmerzmittel den Eisenstoffwechsel von Leberkrebszellen beeinflussen und damit zu Eisenmangel und Anämien bei Krebspatienten beitragen können. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Schmerzmittel wie Diclofenac und Paracetamol gehören zu den am häufigsten verwendeten Medikamenten weltweit. Sie lindern Schmerzen und Entzündungen und gelten ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße: Abweichender Betrieb wegen Umbauphase 4

    • Heidelberg – Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße: Abweichender Betrieb wegen Umbauphase 4
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße geht in die vierte Phase. Während des Umbaus des Baufelds kommt es im Zeitraum von Montag, 24. November, 1:30 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 2. Dezember, Betriebsbeginn, zu Sperrungen, Umleitungen und Ersatzverkehr bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Linie 5 In beiden Fahrtrichtungen Sperrung ... Mehr lesen»

      • Mosbach – Cities for Life: Mosbach setzt ein Zeichen gegen die Todesstrafe

    • Mosbach – Cities for Life: Mosbach setzt ein Zeichen gegen die Todesstrafe
      Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 30. November, leuchtet das Mosbacher Rathaus für „Cities for Life – Städte für das Leben / Städte gegen die Todesstrafe″ ab 16:30 Uhr. Mosbach schließt sich damit dem internationalen Aktionstag an, der zahlreiche Kommunen weltweit im Einsatz für die Menschenrechte vereint, um die unmenschliche Praxis der Todesstrafe ... Mehr lesen»

      • Speyer – Advent und Weihnachten am Dom zu Speyer – Raum für persönliche Andacht, Gottesdienste und Konzerte

    • Speyer – Advent und Weihnachten am Dom zu Speyer – Raum für persönliche Andacht, Gottesdienste und Konzerte
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Advent ist geprägt von freudiger Erwartung auf die Ankunft (lateinisch: adventus) und auf die Menschwerdung Christi. Traditionell ist die Adventszeit auch eine Zeit der Besinnung und der inneren Einkehr. Gerade in der Zeit vor Weihnachten bietet der Dom die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der große ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Wie trauert die Welt? freitags um 4: interaktiver Vortrag über ein universelles Thema am 28. November in der Versöhnungskirche

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie trauert die Welt? Der Vielfalt dieser Frage geht Quartiermanage-rin Dr. Christiane Rudic (Rheinau Mitte) am 28. November um 16 Uhr in der Versöhnungskir-che im Rahmen der Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ nach. Dazu hat sie Gäste eingeladen, die die kulturelle Vielfalt rund um Sterben, Tod und Trauer aufzeigen. Ab 15.30 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

    • Mannheim – Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Selbstbehauptungstrainings, Informationsveranstaltungen oder Plakataktionen: Rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November koordiniert die Stadt Mannheim wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten aus der Stadtgesellschaft und fasst sie in der Broschüre „MannHeim als FrauenOrt“ zusammen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Gewalt gegen Frauen zeigt sich in vielen Formen – ... Mehr lesen»

