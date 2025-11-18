Mannheim – Matinee Französische Filmwoche – Jubiläum Institut Français Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum zehnjährigen Jahrestag des Institut Français Mannheim veranstalten wir ein Sonder-Filmprogramm unter der Schirmherrschaft des französischen Generalkonsuls in Stuttgart: Wir zeigen zwei französische Filme lange vor dem Kinostart im Rahmen der Französischen Filmwoche 2025, dazu ein Begleitprogramm in Anwesenheit und mit einem Grußwort des Generalkonsuls Gaël de Maisonneuve, Einführungen und in der Pause ein Get together mit französischen Häppchen!

Ein Sommer in Paris – Le rendezvous de l’été

FRA 2025. R: Valentine Cadic. D: Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff, Matthias Jacquin. 77 Min. FrzOmdtU. FSK: k. A.

August 2024: Olympische Spiele in Paris. Die 30jährige Blandine kommt aus der Normandie in die Hauptstadt, um die Schwimmwettbewerbe zu sehen und ihre Halbschwester zu besuchen. Sie taucht ins pulsierende Stadtleben ein, versucht, alte Kontakte zu erneuern und neue zu knüpfen, verläuft sich, zögert, lässt sich durch das Herz einer Stadt treiben, die ganz im Zeichen dieses außergewöhnlichen Ereignisses steht.

Vie privée

FRA 2025. R: Rebecca Zlotowski. D: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste. 103 Min. FrzOmdtU. FSK: k. A.

Die renommierte Psychiaterin Lilian Steiner ist beunruhigt, als einer ihrer Patientinnen stirbt. Sie ist überzeugt davon, dass es sich um Mord handelt, und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.

Jodie Foster – die fließend französisch spricht – tritt zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder im französischen Kino auf und zum ersten Mal in einer Hauptrolle: „Ein Film wie gemacht für eine Sonntagsmorgen-Kinomatinee mit Croissant und Café au Lait.“ (filmstarts.de)

Eintritt inkl. Begrüßungsgetränk, Häppchen und Filmen: 15 € /

12 € ermäßigt / 10 € Mitglieder Cinema Quadrat e. V. & Sprachkursteilnehmer Institut Français Mannheim

Termin:

So. 23.11., 11:00 Uhr (Ende des Programms ca. 15:15 Uhr)

Quelle: Cinema Quadrat e.V.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 13:38