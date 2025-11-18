Mannheim – Lesereihe europa_morgen_land

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zuge der Lesereihe „europa_morgen_land 2025/2026“ für neueste deutsche Literatur findet eine Lesung des Autors Fikri Anıl Altıntaş statt:

„Im Morgen wächst ein Birnbaum“

Lesung mit Fikri Anıl Altıntaş

Moderation: Adrian Bohn

Sonntag, 30. November 2025, 17:00 Uhr

PORT25 – Raum für Gegenwartskunst

Hafenstraße 25 -27

Männlichkeit neu erzählen

In seinem vielbeachteten Debütroman „Im Morgen wächst ein Birnbaum“ erzählt Fikri Anıl Altıntaş mit großer Zärtlichkeit und Ehrlichkeit von seiner Familie, seinem Vater – und von der Frage, was Männlichkeit heute bedeuten kann. Das Buch ist ein bewegendes Porträt eines Sohnes, der einen schonungslos offenen Blick auf sich selbst und seine Familiengeschichte richtet, um die eigene Gegenwart besser zu begreifen.

Als Sohn türkischer Eltern – der Vater Türkischlehrer, die Mutter Reinigungskraft – wächst Altıntaş in einer hessischen Kleinstadt zwischen Sozialwohnblocks auf. Früh spürt er den Wunsch, »deutsch« zu sein, und zugleich die Ernüchterung über die Realität in Deutschland. Im Spannungsfeld zwischen kultureller Zugehörigkeit, familiärer Erwartung und gesellschaftlicher Zuschreibung sucht er nach seinem eigenen Platz – als türkisch-muslimischer Mann, der zunehmend sein eigenes Verständnis von Männlichkeit hinterfragt.

Zentral ist dabei die Beziehung zum Vater, und damit einer Geschichte der Entwurzelung und der Einsamkeit in einem fremden Land. Mit poetischer Sprache und feinem Gespür für Zwischentöne erzählt Altıntaş von einem Männlichkeitsbild im Wandel, von der wachsenden Sensibilität für emotionale Offenheit und der Erkenntnis, dass auch das eigene Denken und Handeln tief verankerte Muster fortschreiben kann. Sein Roman ist eine Einladung, Männlichkeit neu zu denken – jenseits von Härte, Schweigen und Klischees.

„Ich erkannte: Es tut gut, Gefühle zu zeigen, verletzlich zu sein. Genau das macht Männlichkeit für mich erträglicher. Es geht darum, die Kraft zu finden, selbst gebaute Mauern einzureißen. Oder es zumindest zu versuchen.“ – Fikri Anıl Altıntaş, Im Morgen wächst ein Birnbaum

Der Birnbaum wird hierbei zum Zeichen der Erinnerung und der Verwurzelung: Anıls Vater hatte ihn einst für seinen Sohn gepflanzt als Symbol dafür, wer er ist, woher er kommt und wohin er wachsen kann. Im Morgen wächst ein Birnbaum ist ein ehrlicher, feinfühliger Roman über Herkunft, Familie, Identität und die Frage: Was bedeutet Männlichkeit – und wie kann sie jenseits gängiger Klischees gelebt werden?

Fikri Anıl Altıntaş, 1992 in Wetzlar geboren, studierte Politikwissenschaften und Osteuropastudien. Er lebt und arbeitet als politischer Bildner und freier Autor in Berlin. In seinen Texten – u.a. für DIE ZEIT, taz, Deutschlandfunk Kultur, ZDF und das Berliner Ensemble – beschäftigt er sich mit Männlichkeiten und Rollenbildern, Privilegien, Geschlechtergerechtigkeit und der (De)-Konstruktion von nichtweißen, muslimisch gelesenen Männlichkeiten in Deutschland.

Altıntaş engagiert sich ehrenamtlich als #HeForShe-Deutschland-Botschafter von UN Women Deutschland für Gleichberechtigung. Sein Debütroman „Im Morgen wächst ein Birnbaum“ erschien 2023. Im Oktober 2025 erschien die ARD-Dokumentation „Toxische Männlichkeit. Woher kommt die Wut auf Frauen?“, in der Altıntaş der Frage auf den Grund geht, warum Männer gewalttätig werden, wo Gewalt anfängt und welche Rolle Geschlechterbilder dabei spielen.

Über die Lesereihe europa_morgen_land

Die Lesereihe „europa_morgen_land“ ist eine städte- und länderübergreifende Kooperation des Kulturamtes Mannheim, des Kulturbüros der Stadt Ludwigshafen und der Stadtbücherei Frankenthal gemeinsam mit den Vereinen KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar und Kultur Rhein-Neckar e.V.. Seit 2000 stellt sie neueste deutschsprachige Literatur von mehrsprachigen Autorinnen und Autoren vor.

Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://europamorgenland.de/

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:51