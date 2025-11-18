Mannheim – Frau niedergestochen – 59-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 59-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 14.11.2025 versucht zu haben, eine zum Tatzeitpunkt 40-jährige Frau zu töten.

Der 59-Jährige soll die Frau gegen 12:20 Uhr auf dem Bürgersteig in der Relaisstraße angegriffen und gedroht haben, sie zu töten. Dabei habe er sie körperlich attackiert und zu Boden gerissen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt die Frau Stich- und Schnittverletzungen am Kinn sowie Körperprellungen. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet hatten, griffen beherzt ein und eilten der Frau zu Hilfe. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen worden.

Die 40-jährige Frau hatte bei dem Angriff schwere Verletzungen erlitten und war zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 59-Jährigen erwirkt. Er wurde am Samstagmittag, 15.11.2025, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 17:48