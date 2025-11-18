Ludwigshafen – Hochschulmesse am 26. November: Orientierung für den Start ins Studium

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele junge Menschen stehen nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife vor einer entscheidenden Frage: Welcher Studiengang passt zu mir – und an welcher Hochschule will ich studieren? Unterstützung bei dieser wichtigen Weichenstellung bietet die Hochschulmesse der Agentur für Arbeit Ludwigshafen am Mittwoch, 26. November 2025.

Von 9 bis 14 Uhr präsentieren sich im Kulturzentrum „Das Haus“, Bahnhofstraße 30, insgesamt 38 Aussteller. Sie informieren über Studienmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und die unterschiedlichen Wege in den Beruf. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit Vertreterinnen und Vertretern von Hochschulen, Behörden und Institutionen ins Gespräch zu kommen. So lässt sich vor Ort beispielsweise klären, wie der Einstieg bei der Bundespolizei funktioniert oder welche dualen Studienmodelle die Agentur für Arbeit sowie das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken anbieten.

Auch Fragen zur Studienfinanzierung oder zu sinnvollen Überbrückungsmöglichkeiten zwischen Schulabschluss und Studienbeginn werden aufgegriffen. Unter den Ausstellern sind Universitäten, Fachhochschulen, Beratungsstellen und weitere Bildungspartner aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland. Das Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen steht ebenfalls für individuelle Gespräche bereit.

Der Eintritt zur Hochschulmesse ist frei. Eine vollständige Übersicht aller Aussteller sowie weiterführende Informationen sind online verfügbar unter: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/hochschulmesse

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 16:46