Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 17.11.2025, zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlesier Straße (Nähe Sachsenstraße) ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine Goldkette. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schlesier Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 22:04