Ludwigshafen – „Ein offenes Ohr – Ich höre zu. Ich gehe mit.“: Gedenken und Seelsorge auf dem Hauptfriedhof – Angebot der Protestantischen Kirche für Ludwigshafen zum Ewigkeitssonntag



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Ewigkeitssonntag – auch Totensonntag genannt – gedenkt die Protestantische Kirche den Verstorbenen. In Gottesdiensten werden ihre Namen verlesen und Kerzen für sie entzündet. Die Protestantische Kirche für Ludwigshafen bietet am Samstag zuvor, dem 22. November, auf dem Hauptfriedhof Seelsorge und eine musikalische Andacht an.

Von 12 bis 17 Uhr stehen Pfarrerinnen und Pfarrer für seelsorgliche Gespräche bereit. Sie sind rund um die Trauerhalle zu finden. Die Geistlichen hören zu, wenn Hinterbliebene über ihr Leben mit der Trauer sprechen möchten oder sich an Verstorbene erinnern wollen. „Manchmal haben Trauernde das Gefühl, die Umwelt erwartet, dass die Trauer doch endlich „abgearbeitet“ sein müsste“, sagt Pfarrerin Susanne Schramm. „Da tut es gut, erzählen zu dürfen vom Leben mit der Trauer und vom Verstorbenen.“ Neben ihr sind die Pfarrerinnen Theresa Gilcher, Birgit Kiefer, Kerstin Bartels und Corinna Weissmann sowie Pfarrer Georg Weber vor Ort.

Wenn gewünscht, beten die Seelsorgenden gemeinsam mit den Trauernden und begleiten sie zum Grab. „Manchmal möchten Trauernde das Grab besuchen, aber haben Angst davor, was das bei ihnen auslösen könnte“, weiß Susanne Schramm. „Die Hinterbliebenen sind dann froh, diesen Weg gemeinsam mit einem anderen gehen zu können.“ Die Pfarrerinnen und Pfarrer seien dazu gerne bereit.

Um 14.30 Uhr widmet sich eine musikalische Andacht in der Trauerhalle dem Thema Tod und Ewigkeit. Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Kerstin Bartels, an der Orgel musiziert Christian Lorenz (Pfungstadt). Er spielt freie und choral gebundene Stücke von Johann Sebastian Bach.

Info

Samstag, 22. November

14.30 Uhr: musikalische Andacht „Wort und Musik: Tod und Ewigkeit“, Trauerhalle Hauptfriedhof, Eingang Bliesstraße 10, Ludwigshafen

„Ein offenes Ohr – Ich höre zu. Ich gehe mit.“: Von 12 bis 17 Uhr stehen Pfarrerinnen und Pfarrer rund um die Trauerhalle für seelsorgliche Gespräche bereit.

Bildunterschrift: Am Ewigkeitssonntag gedenkt die Protestantische Kirche den Verstorbenen.

Fotovermerk: Fundus/Anne Thorau EKBO

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:44