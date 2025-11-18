Ludwigshafen – Dämmerumzug feiert stimmungsvollen Auftakt der fünften Jahreszeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 15. November, zog der Dämmerumzug zum bereits 13. Mal durch die Innenstadt und verwandelte die Straßen in ein farbenfrohes Spektakel. Organisiert von den Huddelschnuddlern und dem Großen Rat, lockte der Umzug zahlreiche Guggemusiker und Karnevalisten an, die mit lautstarken Rhythmen und bunten Kostümen für ausgelassene Stimmung sorgten.
Entlang der Zugstrecke säumten viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Straßen, jubelten den Gruppen zu und feierten gemeinsam den Auftakt der fünften Jahreszeit. Am Theaterplatz erwartete die Besucherinnen und Besucher der Höhepunkt des Abends: Der Truck „Manfred“ der Musikfabrik der Familie Hauk, diente als Bühne, auf dem ein abwechslungsreiches Programm präsentiert wurde.
Bis in die Abendstunden hinein herrschte am Theaterplatz eine fröhliche Atmosphäre. Der Dämmerumzug zeigte einmal mehr, wie lebendig und traditionsreich der Start in die Karnevalssaison in der Innenstadt gefeiert wird.
Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 08:50