Ludwigshafen – 19-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz im Jobcenter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmittag (17.11.2025) kam es im Jobcenter in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 12:07 Uhr verhielt sich ein 19-jähriger Besucher nach Angaben der Beteiligten äußerst aggressiv und störte massiv den Ablauf im Gebäude.

Mitarbeitende alarmierten die Polizei, da der junge Mann sich gegenüber ihnen und den eintreffenden Beamten zunehmend unkooperativ zeigte. Die Einsatzkräfte mussten ihn schließlich fixieren, nachdem er sich den Maßnahmen widersetzte und die Beamten beleidigte.

Beim Abführen versuchte der 19-Jährige zu fliehen und setzte sich weiter gegen die Polizei zur Wehr. Dabei wurden zwei Polizeibeamte sowie der Tatverdächtige leicht verletzt. Der Mann wurde anschließend zur Dienststelle gebracht; dort erfolgte eine Blutentnahme.

Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 14:00