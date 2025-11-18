Limburgerhof – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht



Limburgerhof/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagnachmittag, 17.11.2025, zwischen 16:10 Uhr und 16:48 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bruckstraße (Nähe Knietschstraße) in Limburgerhof ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bruckstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 22:06