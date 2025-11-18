Landau – HIV-Testtag an der Uni in Landau – Informationen und kostenfreier Schnelltest



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, findet im Atrium der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, Standort Landau, ein HIV-Testtag statt. Von 10 bis 15 Uhr informiert die Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. zusammen mit einer Ärztin des Gesundheitsamts über HIV und andere sexuell

übertragbare Krankheiten. Vor Ort ist es dann möglich, kostenlos einen Selbsttest auf das HI-Virus zu

machen.

Für diesen Test ist ein Bluttropfen aus der Fingerkuppe nötig. Das Ergebnis liegt nach einigen Minuten

direkt vor Ort vor. Zu beachten ist, dass der Test erst zwölf Wochen nach einem etwaigen Risikokontakt

aussagekräftig ist.

Der Testtag ist eine gemeinsame Aktion des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der

Universität, der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. sowie des Gesundheitsamts Südliche

Weinstraße, das auch für das Gebiet der Stadt Landau zuständig ist. Die Expertinnen und Experten

wollen informieren, eventuelle Ängste und Unsicherheiten zum Thema sexuell übertragbare Infektionen

abbauen und individuell über Schutzmöglichkeiten beraten. Sie beraten ohne Vorurteile. Alle Fragen

sind erlaubt.

Die Aktion wird vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz gefördert.

Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße in Landau bietet außerdem zusammen mit der Aids-,

Drogen- und Jugendhilfe Landau e. V. an jedem dritten Dienstag im Monat von 14 bis 15 Uhr in der

Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau eine kostenlose Sprechstunde zum Thema sexuell übertragbare

Infektionen an. Im Rahmen dieser Sprechstunde ist ein Labortest auf HIV und andere sexuell

übertragbare Infektionen möglich – anonym und kostenlos. Bitte beachten, dass für die Sprechstunde

eine Terminvereinbarung erforderlich ist. Diese kann unter der Rufnummer 06341 940-603 oder per

E-Mail an sprechstunde@suedliche-weinstrasse.de erfolgen. Die Terminvereinbarung ist auch anonym

möglich. Bei einem solchen Labortest muss der Risikokontakt mindestens sechs Wochen zurückliegen.

Mehr unter www.suedliche-weinstrasse.de/sprechstunde.

Welt-Aids-Tag

Im Jahr 1988 wurde der Welt-Aids-Tag ins Leben gerufen. Seitdem findet er jährlich am 1. Dezember

statt und bekräftigt die Rechte HIV-positiver Menschen.

Bildunterschrift: Die rote Schleife steht weltweit für Solidarität mit HIV-positiven und aidskranken

Menschen. Symbolfoto: KV SÜW

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, der

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz, des Allgemeinen Studierendenausschusses der RPTU

sowie der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:49